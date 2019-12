Algerijnse sterke man Ahmed Gaïd Salah na hartaanval overleden

De sterke man van Algerije, generaal Ahmed Gaïd Salah, is op tachtigjarige leeftijd in zijn woning aan een hartaanval overleden, zo heeft het staatspersburau APS vandaag gemeld. Als opperbevelhebber van het Algerijnse leger speelde hij in april een sleutelrol in het opstappen van president Abdelaziz Bouteflika, na massaal protest in het Noord-Afrikaanse land.

In de maanden daarop eisten demonstranten ook zijn ontslag, maar daar ging Salah niet op in. Hij steunde wel de presidentsverkiezingen van eerder deze maand, met als winnaar Abdelmadjid Tebboune.

Salah was sinds 1962 een pijler van het regime.

Bron: Belga