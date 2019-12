VIDEO. Journaliste ontdekt live op tv dat ze loterij gewonnen heeft

Een Spaanse verslaggeefster was door het dolle heen toen ze live op televisie ontdekte dat ze, samen met een hele hoop andere mensen, een mooie geldprijs had gewonnen met de Spaanse kerstloterij. “Ik kom morgen niet werken”, gierde ze het uit.

Zondag werd de Spaanse megaloterij El Gordo getrokken. Het winnende lotnummer was 26590, toevallig de cijfers die ook RTVE-journaliste Natalia Escudero had.

Uitzinnig van vreugde

Ze bracht live verslag uit in een café waar ze, samen met tien andere mensen, bijgelegd had. Hun totale geldprijs was 50.000 euro, dus won ook Escudero 5.000 euro. “Dit is geen grap. Ik heb een tiende van de pot. Morgen kom ik niet werken”, waarna ze er uitzinnig van vreugde op los feest met de andere winnaars. En gelijk heeft ze!