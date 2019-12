Vader niet tevreden met kapsel zoon, schiet kapper neer

Niets is verschrikkelijker dan een slecht kapsel. Dat geldt in ieder geval voor een man uit de Amerikaanse deelstaat Texas. Hij was niet tevreden over het kapsel van zijn zoon en besloot dan maar de kapper te beschieten.

Zijn 13-jarige zoon ging naar de kapper en kwam na daarna thuis. Zijn vader was niet zo gecharmeerd van de coupe en ging met de jongen terug. De kapper bood toen aan om het gratis te herstellen. Ondanks de poging was het weer niet goed genoeg volgens de vader. Hij werd woest en de twee raakten in conflict. De man schoot drie keer op de kapper, in het been, de arm en in de buik en ging er vandoor met zijn zoon die toen al in de auto aan het wachten is.

Dader op de vlucht

De politie is nu een klopjacht op de dader, maar heeft hem nog niet te pakken. De kapper is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn conditie is stabiel en er wordt verwacht dat hij het overleeft.