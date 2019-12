Op DEZE manier zorgt Canadees bedrijf toch nog voor een witte kerst

De weersvoorspellingen lieten het ons al weten: dit jaar zullen we opnieuw geen witte kerst hebben. Maar dankzij een Canadees bedrijf kan je wel genieten van een figuurlijke witte kerst.

Het bedrijf, Wunder genaamd, was hélémaal klaar met de vele advertenties die op billboards te zien zijn. Om mensen een adempauze te geven van de vele advertenties, trok het bedrijf zo’n 10.000 Canadese dollars uit voor witte advertenties.

Rust

De campagne, die zeer treffend de naam ‘Witte Kerst’ heeft gekregen, plaatst witte affiches op billboards, in kranten, in bushokjes,… Alles ‘kleurt’ wit. En dat is niet alles, ook op de radio werd er ‘geadverteerd’. Na een korte uitleg, was er eventjes niets te horen op de ether, zodat de luisteraar even tot rust kon komen.

Marketingcampagne

Het bedrijf houdt zich normaal gesproken bezig met marketingcampagnes voor bijvoorbeeld restaurants, schrijft It’s Nice That. Voor deze kerst werd het roer even omgegooid. “Als creatief bedrijf houden we normaal gesproken bezig met het creëren van advertenties en het promoten van merken”, legt creatief directeur Stephen Flynn uit. “Dit jaar hebben we besloten het totaal tegenovergestelde te doen en iedereen tijdens de feestdagen een ‘break’ van advertenties te geven.”