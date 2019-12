Jitske Van de Veire laat DEZE tatoeage zetten om pesters de mond te snoeren

De dochter van Peter Van de Veire, Jitske, heeft een nieuwe tattoo laten zetten. Ze koos voor een geschilde sinaasappel, waarmee ze verwijst naar een pestkop die haar ooit uitlachte met haar appelsienbillen.

Jitske Van de Veire is een krak in het promoten van body positivity. Daarbij vertrekt ze vaak vanuit haar eigen levensverhaal, want ze kreeg vroeger weleens te maken met pestgedrag. Zo was er iemand die haar uitlachte met haar appelsienbillen.

Wapen tegen taboe rond cellulitis

De 26-jarige woordvoerster van ‘Wel Jong Niet Hetero’ countert dat nu met een kersverse tatoeage van een geschilde sinaasappel op haar been. “Ooit zei iemand me dat ik lelijke appelsienbillen heb. 10 jaar later overwin ik elke dag die uitspraak, lach ze toe, dans er op en omarm ze. Sinds een jaar gebruik ik het woord als een wapen tegen het taboe rond cellulitis. Tegen de schaamte die er nog steeds is. Tijd om het te aanvaarden. Ze zijn geen hype, ze zijn er altijd. Appelsienbillen voor altijd”, schrijft ze op Instagram naast enkele foto’s van de nieuwe tattoo.

