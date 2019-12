Iedereen wil kat die op ‘Harry Potter’-personage lijkt, adopteren

Een straatkat is viraal gegaan nadat een dierenarts foto’s van haar deelde in de hoop een baasje te vinden. Door haar speciale looks wil iedereen haar nu adopteren.

Onlangs bracht iemand een wel heel unieke kat binnen bij Jana Aviles, een dierenartsassistente uit de Amerikaanse staat North Carolina. Door haar zijwaartse oren en opvallende snuit heeft de kat erg veel weg van Dobby uit ‘Harry Potter’. Anderen vergelijken haar ook met Baby Yoda uit ‘Star Wars’. “Ik heb dit kleine schatje gekregen toen ik bij de dierenarts aan het werk was. Ze is gered nadat ze gewond werd gevonden. Ze is zo schattig”, schrijft Jana op Facebook.

Land doorkruisen

De vrouw werd overspoeld met berichten van mensen die de kat dolgraag willen adopteren. “Zoveel mensen zijn bereid om het land te doorkruisen om deze kat te adopteren, zelfs mensen uit andere landen”, klinkt het.

Lang niet enige kat zonder baasje

Hoewel Jana erg enthousiast is over de grote interesse, benadrukt ze dat er nog zoveel katten op een baasje wachten. “Alleen al in de Verenigde Staten zijn er zeventig miljoen straatkatten. Elk jaar worden er vier miljoen binnengebracht in dierencentra waarvan er 1,4 miljoen een spuitje krijgen omdat ze geen thuis vinden. Ga alsjeblieft eens lang bij het plaatselijke dierenasiel”, roept ze op.



Dobby uit ‘Harry Potter’:

Baby Yoda uit ‘Star Wars’: