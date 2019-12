Hedendaagse tl-buizen hebben meer voordelen dan je denkt!

Je kent ze waarschijnlijk nog van vroeger, maar ook in een moderne woning hoort een tl-buis vaak perfect thuis. Vergeet even wat je dacht te weten over die verlichtingsklassieker, want de wereld der tl-verlichting is doorheen de jaren niet stil blijven staan. Hoog tijd, vonden we, om alle voordelen van de hedendaagse tl-buis even op een rijtje te zetten. Let’s go!

Niet koud en kil



Van oudsher wordt het licht van een tl-lamp aanzien als eerder ‘koud’. Da’s gelukkig al lang niet meer het geval, tenzij je dat wenst. Er is nu meer dan genoeg keuze wat betreft de mogelijke lichtkleuren die verschillende TL buizen kunnen weergeven. Zo kan je gaan van een eerder ‘koelwitte’ tot een ‘warmwitte’ lichtkleur. De eerder koudere kleuren zijn perfect geschikt voor werkruimtes of opslagplaatsen, warmere lichtkleuren komen dan weer volledig tot hun recht om bewoonde ruimtes volop te verlichten.

Geen geflikker meer

Vroeger zat er vaak enige vertraging tussen ‘op de schakelaar drukken’ en het daadwerkelijk volledig aanspringen van de tl-lamp. Daar kwam ook vaak behoorlijk wat geknipper bij kijken. Best irritant, maar gelukkig ook niet meer van deze tijd. Hedendaagse tl-lampen reageren relatief snel en maken er ook geen halve discotheek meer van. Al kan je dat laatste natuurlijk ook jammer vinden…

Duurzaamheid troef

Nóg een groot voordeel is dat tl-lampen tegenwoordig bijzonder duurzaam zijn. Een standaard tl-buis trekt het nu zo’n 10.000 uur. De allernieuwste led-tl-buizen branden tussen de 25.000 en 50.000 uren. Da’s goed voor het milieu én je portemonnee.

Nog steeds relatief duur?

Ja. Daar moeten we eerlijk in zijn. Er zijn goedkopere manieren om de boel te verlichten. Maar de lange levensduur én het feit dat tl-buizen tegenwoordig vaak niet meer zo fragiel zijn, maken dat die hogere kostprijs zéker te verantwoorden is. En als je ziet hoeveel licht bijvoorbeeld een led-tl-buis geeft, dan kan je stellen dat je voor dezelfde hoeveelheid licht via andere lichtbronnen soms duurder uitkomt. Dus om het met de woorden van Albert Einstein te zeggen: alles is relatief.

Keuze in overvloed

Smaken verschillen en da’s maar goed ook. En wie denkt dat ie in de wereld der tl-verlichting niet zijn of haar ding zal vinden, heeft het gelukkig mis. Niet alleen de vorm maar ook de lengte, dikte, lichtkleur, wattage én uiteraard het merk zijn allemaal naar eigen ‘goesting’ te kiezen. Ongetwijfeld vind je wel een tl-buis die perfect geschikt is voor wat je zoekt.