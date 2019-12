Domotica voor ouderen: blijft uw privacy beschermd?

Domotica, ook wel huisautomatisering genoemd, betekent het inzetten van technologie om een hogere kwaliteit van wonen en leven te bereiken. We kunnen tegenwoordig onzettend veel met domotica. Daarbij denken we aan comfort, zoals het op afstand bedienen of automatiseren van verwarming. Of veiligheid, zoals het inzetten van camera’s en bewegingssensoren in en rondom uw huis. Maar kan domotica nog een andere vorm van veiligheid en gezondheid bieden?

Domotica voor thuizorg

Domotica is een intrede aan het maken in de thuiszorg. Dat komt hoofdzakelijk door twee redenen:

Zorginstanties zijn ontzettend duur, en overheden hebben te maken met grote personeelstekorten in deze instanties Ouderen willen zelf zo lang mogelijk thuis blijven wonen

Door domotica slim in te zetten kan thuiszorg efficiënter en effectiever worden gemaakt. U kunt bijvoorbeeld een camera in huis laten installeren, waarvan uw zorgprofessional de beelden kan bekijken. Dergelijke camera’s zijn zeer nuttig, aangezien 67% van alle ongevallen met ouderen in de woning gebeurt. De zorgverlener is dan onmiddellijk op de hoogte en kan gepast reageren. Maar wat blijft er dan van uw privacy over? Dat is waarom Jane de perfecte oplossing is.

Jane: de slimme thuiszorgoplossing

Jane biedt de Jane Kit, een slimme thuiszorgoplossing met de perfecte passende maatregelen zodat een oudere bewoner langer zelfstandig kan wonen. Met de Jane Kit blijft uw privacy beschermd, want het systeem maakt geen gebruik van camera’s of microfoons. Alle data die wel verzameld wordt, namelijk gedetecteerde bewegingen in de woning, worden sterk beveiligd en versleuteld opgeslagen.

Hoe werkt het?

De Jane Kit bestaat uit één centrale hub, 6 bewegingssensoren en 3 noodknoppen. De bewegingssensoren kunnen onopvallend in het interieur van de woning worden verwerkt. Deze bewegingssensoren detecteren wanneer iemand langs de sensor loopt, maar nemen zoals eerder genoemd geen beeld of geluid op.

U kunt noodcontacten instellen, ook wel vertrouwenspersonen genoemd, die een melding krijgen in geval van nood. Denk daarbij aan mantelzorgers, kinderen, kleinkinderen, professionele zorgverleners of zelfs de alarmcentrale. Vervolgens kunt u instellen hoe het systeem zich moet gedragen, en wanneer de vertrouwenspersonen een melding moeten krijgen. Het systeem stuurt een melding wanneer een noodknop wordt ingedrukt, maar u kunt ook instellen dat een melding wordt gestuurd als een afwijkend leefritme wordt gedetecteerd. De bewegingssensoren leren namelijk het leefritme van de bewoner kennen.

Jane is eenvoudig te installeren

De Jane Kit kan eenvoudig worden geïnstalleerd in elke woning. De sensoren en noodknoppen kunnen makkelijk geplaatst worden, en u hoeft hierbij niet te boren of nagels te gebruiken. Houdt er wel rekening mee dat er een wifi-netwerk en een smartphone is om de Jane Kit in gebruik te nemen.

De Jane app is gratis te downloaden vanaf de Google Play Store (Android) en de App Store (iPhone). Als u de app op uw smartphone installeert, krijgt u instructies over de installatie van de Jane Kit. Zo wordt u stap voor stap ondersteund in de installatie, het instellen van vertrouwenspersonen, en het instellen van meldingen.

Dankzij al deze handige functies geeft Jane een veilig gevoel voor ouderen en hun familie. De persoonlijke data van de ouderen blijft beschermd, en ze voelen zich niet bekeken omdat Jane geen gebruik maakt van camera’s of microfoons.