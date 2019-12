De beste winsten om binnen te halen bij het online gokken 2019

Wij vertellen je over een aantal grote winsten die zijn gevallen in het verleden. En dat kan jou in 2019 en wie weet ook volgend jaar weer overkomen bij het wedden op sporten.

Je hebt vast wel eens gehoord van recordbedragen die worden gewonnen in het gokken. Wat zou jij doen met al dat geld? Gok vooral met de kortingscodes die op deze site worden aangeboden. De website van Excelsior bevat daarnaast ook alle informatie die je nodig hebt.

Of je nu op voetbal, tennis of juist een hele andere sport wilt wedden, bij elke tak van sport zijn er leuke prijzen te winnen. Veel websites bieden daarnaast de mogelijkheid om op specifieke wedstrijden of specifieke spelers te gokken. Je kunt allerlei wedstrijden terugvinden bij de bekende online casino’s, of het nu gaat om een internationaal evenement of een nationale wedstrijd. Met korting gokken kan nu al helemaal dankzij aantrekkelijke promotiecodes die op het internet terug te vinden zijn.

We zeiden het al, bij het online wedden op sport zijn er veel prijzen te winnen in 2019. We vertellen je hier over 3 van de grootste winsten die er werden binnengehaald bij het online gokken op sport.

Mick Gibbs

Mick Gibbs werkte als dakbedekker. Hij is afkomstig uit Groot-Brittannië. Daarnaast beschikt hij ook over belangrijke vaardigheden als het ging om het gokken. In 1999 haalde hij een grote klapper binnen. Mick Gibbs was vooral heel goed als het ging om zogeheten accumulator bets. Met behulp hiervan wist hij een 6-cijferig bedrag binnen te halen. Het ging daarbij zelfs om bijna 2 ton in Amerikaanse dollars. De inzet was 2.5 Britse pond geweest. Om te winnen moest hij 9 voetbalwedstrijden door heel Europa correct voorspellen.

Dit gebeurde er in Las Vegas

In Las Vegas wist een man met een minimale inzet de maximale prijs te winnen. Dit voorval gebeurde in 2016. De man moest inzetten als het ging om de basketball teams van bepaalde colleges in de Verenigde Staten en of die al dan niet zouden winnen. Hij wist bij 12 op de 16 teams correct in te zetten en dan vooral ook als het ging om de eindstand. Daarnaast wist hij ook 2 winnaars van de NBA correct te selecteren. Al met al verdiende hij met deze geweldige actie meer dan 3 ton in Amerikaanse dollars. De gok werd trouwens gedaan bij een casino van de bekende keten William Hill. De naam van de gokker is nooit bekend gemaakt, alleen is dus bekend dat hij een lage inzet had gedaan.

Phil Mickelson

Phil Mickelson was een bekende golfer uit de Verenigde Staten. Toen er in de Verenigde Staten weer eens werd gestreden om de Super Bowl zag hij heel veel potentie in Baltimore Ravens. In totaal zette hij in de vorm van een syndicaat 20.000 dollar in op het feit dat dit team de Super Bowl zou winnen. De golfer had vooraf goed gezien dat het een team een aantal aantrekkelijke aankopen had gedaan. Daarnaast hadden ze het vorige seizoen afgesloten met een mooie wedstrijd. Uiteindelijk wist hij, bij kansen van 22 tegen 1 ruim een half miljoen Amerikaanse dollars op te strijken.

Wie weet ben jij de volgende die met het gebruik van aantrekkelijke kortingscodes een gigantische prijs weet te winnen. Jij wilt toch ook wel zo in het nieuws komen?