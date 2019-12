Zeker 175 minderjarigen misbruikt bij Legionairs van Christus

Minstens 175 minderjarigen zijn tussen 1941 en 2019 het slachtoffer geworden van seksueel geweld van leden van de ultraconservatieve priestercongregatie Legionairs van Christus, onder wie oprichter Marcial Maciel. Dat blijkt uit een intern rapport. De daden werden gepleegd door 33 religieuzen (priesters of diakenen), en de Mexicaan Marcial Maciel misbruikte zelf 60 minderjarigen, aldus het rapport. Dat werd opgesteld door een commissie die in juni werd opgericht. In de grote meerderheid van de gevallen gaat het om adolescente jongens tussen de 11 en 16 jaar.

Verder blijkt nog dat 18 van de 33 religieuzen die misbruik hebben gepleegd, nog steeds deel uit maken van de congregatie. Ze mogen wel geen taken uitvoeren waarbij ze in contact komen met minderjarigen.

Van de 33 daders zijn 14 zelf ooit misbruikt door de legionairs. Daarom spreekt het rapport van “misbruikketens”, waarbij “een slachtoffer van een legionair op termijn op zijn beurt een agressor wordt”. “In die zin is het symbolisch dat 111 minderjarige slachtoffers die misbruikt zijn in de congregatie het slachtoffer zijn van Maciel, van een van zijn slachtoffers of een slachtoffer van zijn slachtoffers.”

De commissie vermoedt dat het aantal slachtoffers nog hoger ligt.

Al jaren duiken er beschuldigingen op over pedofilie bij de priestercongregatie in verschillende landen, met name in de Verenigde Staten, Chili en Duitsland.

De Legionairs van Christus, die in verschillende landen educatieve centra hebben, bevestigen dat er vooruitgang is geboekt in een proces van “herstel en verzoening” met 45 slachtoffers. Dat willen ze nog uitbreiden naar andere slachtoffers.

Bron: Belga