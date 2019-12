Weerbericht: wisselvalligheid troef

Deze middag krijgen we perioden met regen en buien die van west naar oost door het land trekken. In de loop van de namiddag wordt het droger vanuit het westen en op het einde van de namiddag verschijnen er opklaringen in het westen. Dat meldt het KMI. De maxima schommelen tussen 5 graden op de Hoge Venen en 9 graden in Vlaanderen. De wind waait matig en tijdelijk vrij krachtig uit zuidwest tot west, met rukwinden tot 70 km per uur. Vanavond vallen er nog tijdelijk buien in het oosten van het land. Geleidelijk komen er overal opklaringen en wordt het tijdelijk droger. In de nacht van zondag op maandag is het meestal gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met kans op enkele plaatselijke buien. De minima liggen tussen 4 en 7 graden.

Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het is licht wisselvallig met enkele plaatselijke buien, vooral dan in het zuiden van het land. De maxima schommelen tussen 5 graden in de Ardennen en 9 graden in Vlaanderen. De wind waait matig uit zuidwest tot west, met rukwinden tot 50 km per uur.

Morgenavond is het meestal droog met opklaringen en wolkenvelden. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten met in het tweede deel van de nacht geleidelijk lichte regen vanuit het westen. De minima liggen tussen 4 en 7 graden.

Dinsdagochtend verlaat een regenzone het land via het noordoosten. Daarachter wordt het wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden en een reeks buien. De maxima schommelen tussen 7 graden op de Hoge Venen en 11 graden in Vlaanderen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit zuidwest tot west met rukwinden tot 70 à 80 km per uur.

Op kerstdag zijn er ’s ochtends nog enkele buien mogelijk, vooral dan in het oosten van het land. Nadien, wordt het, onder invloed van een hogedrukcel over Frankrijk, meestal droog met opklaringen en wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 3 of 4 graden op de Hoge Venen en 7 of 8 graden in Vlaanderen.

Donderdag trekt een depressie voorbij in onze omgeving en die zorgt voor perioden met regen of buien (eventueel voorafgegaan door wat smeltende sneeuw op de Ardense hoogten). De maxima schommelen tussen 3 en 7 graden ten zuiden van Samber en Maas, en tussen 7 en 9 graden in Vlaanderen.

bron: Belga