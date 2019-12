WB veldrijden Namen – Van der Poel moest tot het uiterste gaan voor de zege: “Leuk om te winnen na zo’n duel”

“Dit was echt een zwaarbevochten overwinning”, liet een onderkoelde Van der Poel zondag na afloop van de Wereldbekermanche veldrijden in Namen noteren. “Hier ben ik diep voor moeten gaan. Maar het is wel leuk om zo te winnen, na zo’n duel, zo’n strijd.” Van der Poel toonde zich na afloop ook wereldkampioen rillen, zowel in het perstentje voor de televisiecamera’s, als nadien in de perszaal. Met een koffie probeerde hij zich te verwarmen. “Wellicht heb ik met Wout van Aert ook al zo’n duel uitgevochten in het verleden”, sprak hij. “Al kan ik het me niet meteen voor de geest halen. Het was een prachtige wedstrijd voor het publiek, een felle strijd tegen Toon. Je weet dat hij zo’n parcours goed uit de voeten kan. Hij werd Belgisch kampioen in Kruibeke in gelijkaardige omstandigheden en hij was op dreef. Dus dan weet je dat het moeilijk wordt tegen hem.”

“Ik kreeg twee keer af te rekenen met een lekke band, telkens vrij ver van de materiaalpost en het kostte tijd en krachten om terug te keren. De kou speelde zeker ook een rol onderweg. Op een paar momenten keken Toon en ik naar elkaar tijdens de wedstrijd en wist je gewoon: we zien allebei af, we zijn allebei aan het rillen en dan is het moeilijk om de focus te houden. Het was ontzettend koud met die regen. Normaal hebben alleen je handen en voeten kou, nu was het mijn hele lichaam en dan is het moeilijk om foutloos te blijven. Ik win de koers door de fout van Toon op het eind, dat was vooraf eigenlijk wel te verwachten: de winnaar zou diegene zijn die het minste fouten maakte.”

Van der Poel was vooraf niet enthousiast over het vernieuwde parcours en ook achteraf niet. “Ik ben er nog steeds geen voorstander van. Dit was al één van de mooiste parcours in het circuit, behalve dan die stenen en wortels, maar daar kan de organisatie niets aan doen. Nu is er die extra lus, maar dat vind ik geen meerwaarde.”

Wel toonde hij zich heel blij met de zege. “Uiteraard, ik win 100 keer liever hier na zo’n koers, na zo’n strijd, dan bij 20 graden en droog weer in Namen. Uit zo’n wedstrijd haal je voldoening, maar ik zal wel even moeten bekomen.”

bron: Belga