WB veldrijden Namen – Brand boekt derde seizoenszege

Lucinda Brand heeft haar derde zege van het seizoen beet. Na zeges in Niel en Kortrijk mocht ze zondag opnieuw juichen in Namen waar ze ook vorig jaar de beste was. “Dit was een heel lastig rondje”, sprak ze na afloop, “dus het doet echt heel veel deugd om hier te winnen.” “Vorig jaar was het ook heel blubberig”, gaf Brand toe. “Maar deze keer was het rondje extra zwaar. In de eerste ronde moest ik nog even naar adem happen en schrok ik een beetje van Annemarie Worst en Ceylin del Carmen Alvarado, maar daarna kwam ik in mijn ritme en moesten zij die snelle ronde bekopen. Ik klom heel goed vandaag en dat helpt me aan de zege. En ik maakte ook niet te veel fouten onderweg, dat scheelt.”

Dat heeft ze wellicht te danken aan de voorbereiding met Sven Nys op zaterdag. “Vorige week had ik wat problemen om mijn ritme te vinden in Overijse. Door gisteren de goede lijnen te rijden, Sven te volgen en naar z’n advies te luisteren, kwam ik met vertrouwen naar hier. Dat straalde ik ook uit. Enkel in de laatste ronde maakte ik nog twee foutjes. Ik had een groot gat, maar die afdaling in het zand was heel lastig en daar kreeg ik wat problemen. Gelukkig kon ik nog wat van mijn voorsprong behouden, en door bergop agressief te koersen kon ik mijn voorsprong weer uitbouwen.”

Wat vond Brand van de wijzigingen aan het rondje? “Tja, ik weet niet of ik het leuker vind. Het komt nu neer op nog meer klimkwaliteiten aan en dat stuk met die trapafdaling was echt ingewikkeld. Dat is wel leuk uitgeprobeerd, maar ik ben wel benieuwd of ze het volgend jaar nog opnieuw gaan doen. Misschien bedenken ze iets anders. Nu goed, als je wint, is het altijd leuk.”

