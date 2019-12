Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft deze namiddag op de Citadel de Wereldbekermanche veldrijden in Namen gewonnen. De Nederlandse regerende wereldkampioen haalde het solo na een beslissende slipper van Belgisch kampioen Toon Aerts in de slotronde. Aerts is wel de nieuwe leider in de Wereldbeker, met nog drie manches te gaan. In de stand gaat hij Eli Iserbyt voorbij. De West-Vlaming moest zondag onderkoeld opgeven.

Bron: Belga