“Trump heft tarieven op Braziliaans staal en aluminium op”

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft vrijdag bevestigd dat zijn Amerikaanse collega Donald Trump de importheffingen op Braziliaans staal en aluminium heeft opgeheven. Dat gebeurde na een telefoongesprek tussen de twee staatsleiders. Volgens Bolsonaro heeft hij Trump kunnen overtuigen met zijn argumenten en heeft hij “besloten dat ons staal en aluminium niet te zwaar belast zouden worden”, verklaarde de president in een video die gepost is op Facebook.

De Amerikaanse president liet op Twitter weten dat “de relatie tussen de Verenigde Staten en Brazilië nog nooit zo sterk was”.

Toen de VS begin deze maand de importheffingen aankondigden, verweet Trump Brazilië zijn munteenheid te devalueren ten nadele van de Amerikaanse landbouwers. Bolsonaro ontkende dat de voorbije dagen met klem. “De Verenigde Staten zijn onze grote partner met wie we veel gemeen hebben”, verklaarde hij.

Bron: Belga