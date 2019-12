Troepen van Libische militaire leider enten Turks cargoschip

Troepen van de Libische militaire leider Khalifa Haftar hebben zaterdag voor de oostkust van Libië een Turks cargoschip geënt om het te doorzoeken. Dat hebben ze zelf aangekondigd. Het Turkse schip werd naar de haven van Ras al-Helal gebracht, niet ver van Derna in het oosten van het land, “om het te doorzoeken en de lading te controleren”, verklaart Ahmad al-Mesmari, woordvoerder van de troepen van Haftar, in een korte mededeling.

De aankondiging komt op de dag dat het Turkse parlement een akkoord over militaire en veiligheidssamenwerking met de Libische regering goedkeurde. Daardoor kan Ankara zijn aanwezigheid in Libië ontwikkelen. Het akkoord werd met de Libische ‘regering van nationale eenheid’ gesloten die door de Verenigde Naties erkend wordt.

Turkije heeft die regering altijd gesteund in haar oorlog tegen de troepen van Haftar. Hij lanceerde op 4 april een offensief om Tripoli te veroveren op de regering van nationale eenheid in de hoofdstad. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan beloofde op 10 december dat hij troepen zou sturen als de regering dat zou vragen.

De troepen van Haftar krijgen dan weer de steun van de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte, twee regionale rivalen van Ankara. Haftar had er eind juni al mee gedreigd om de Turkse belangen in Libië aan te vallen en beschuldigde Ankara ervan zijn rivalen militair te steunen

Bron: Belga