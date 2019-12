Thomas Detry grijpt naast de zege in Thailand

Thomas Detry is vandaag met een slotronde van 69 slagen op een gedeelde tweede plaats geëindigd in de Thailand Masters (Asian Tour/500.000 dollar), die gespeeld werden op de Phoenix Gold-golfbaan in het Thaise Pattaya. De 26-jarige Brusselaar putte in zijn laatste ronde birdies weg op de holes vijf, twaalf en zeventien. Op de laatste hole moest hij echter een bogey incasseren waardoor hij alsnog de tweede plaats moest delen met de Thai Suradit Yongcharoenchai en Phachara Khongwatmai.

In de eindstand telt Detry vijf slagen meer dan de Thai Jazz Janewattananond, die zich de beste toonde met een eindscore van 23 onder par. Voor de 24-jarige Thai is het zijn vierde overwinning in 2019. Zo won hij de Singapore Open, de Korea Open en vorige week de Indonesian Masters. Hij is dan ook de eindwinnaar van het Asian Tour-klassement.

Nicolas Colsaerts, die na dag twee nog op een gedeelde 48e plaats vertoefde en zich met een sublieme derde ronde van 64 slagen naar de elfde plaats golfde, liep nog een foutloze slotronde van 66 slagen, vijf onder par, waarmee de Open de France-winnaar nog vier plaatsen winst boekte en op een gedeelde zevende plaats eindigde.

