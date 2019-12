Thibau Nys na winst in Namen al zeker van eindwinst in Wereldbeker

Thibau Nys heeft vandaag de Wereldbekermanche in Namen op zijn naam geschreven. De 17-jarige junior soleerde naar de zege voor de Zwitser Dario Lillo, die op driekwart minuut strandde. De Fransman Rémi Lelandais finishte als derde op 1:19. Nys is ook al zeker van de eindwinst in de Wereldbeker. Nys was de grote favoriet in Namen na eerder ook al zeges in Bern, Tabor en Koksijde en maakte die favorietenrol ook waar op het lastige en modderige parcours. Hij domineerde de wedstrijd en moest slechts een klein kwartiertje de Zwitser Lillo naast zich dulden. Op de technische stroken maakte hij evenwel het verschil en ontdeed hij zich van zijn rivaal.

Al snel vergrootte hij z’n voorsprong en hij finishte aan de Citadel met driekwart minuut voorsprong op de Zwitser, Rémi Lelandais vervolledigde het podium. Met Lennert Belmans op een vierde plaats en Ward Huybs op een achtste stek eindigden nog twee landgenoten in de top tien.

Nys telt nu 240 punten, Lillo staat tweede met 148 punten. Lennert Belmans heeft 140 punten. Nys junior is evenwel al zeker van eindwinst in de Wereldbeker aangezien de beste vier resultaten (van zeven Wereldbekers) tellen.

bron: Belga