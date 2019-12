Presidentsverkiezingen Kroatië – Kroaten kiezen nieuwe president

In Kroatië zijn zondag de stembussen opengegaan voor de presidentsverkiezingen, die naar verwachting zullen uitdraaien op een nek-aan-nekrace tussen de zittende president Kolinda Grabar-Kitarovic en voormalig premier Zoran Milanovic. Grabar-Kitarovic, die de steun geniet van de regerende conservatieve Kroatische Democratische Unie (HDZ) haalde in de peilingen 28,3 procent van de stemmen, en Milanovic van de sociaaldemocratische partij SDP 26,6 procent. De populaire zanger Miroslav Skoro, een rechtse onafhankelijke die vroeger lid was van HDZ, zou derde worden met 20,7 procent van de stemmen.

De peilingen voorspellen dus dat Grabar-Kitarovic noch Milanovic meer dan 50 procent van de stemmen zal halen, en dus is een tweede ronde op 5 januari erg waarschijnlijk.

De stembussen sluiten om 19 uur, en meteen daarna worden prognoses verwacht op basis van de exitpolls. De president in Kroatië heeft voornamelijk een ceremoniële rol, maar voor de partij die wint wordt het een belangrijke opsteker met het oog op de parlementsverkiezingen in 2020.

bron: Belga