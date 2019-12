Ontsnapping Gevangenis Turnhout – Politie stopt zoektocht op het terrein naar twee ontsnapte gevangenen

In Turnhout heeft de politie de zoektocht naar de twee overgebleven ontsnapte gevangenen stopgezet. Het is onwaarschijnlijk geworden dat de twee, Oualid Sekkaki en Abderrahim Baghat, zich nog ergens in de buurt van de gevangenis of in Turnhout verschuilen. Donderdagavond ontsnapten vijf gedetineerden tijdens hun avondwandeling uit de gevangenis aan de Wezenstraat in Turnhout. Ze konden over een 6 meter hoge muur klimmen en maakten waarschijnlijk gebruik van een dode hoek in het camerasysteem.

Kort na de ontsnapping konden drie van de vijf gevangenen opnieuw ingerekend worden. De twee anderen, de 26-jarige Oualid Sekkaki en de 38-jarige Abderrahim Baghat, blijven spoorloos.

Ondertussen is de actieve speurtocht op het terrein rond de gevangenis stopgezet, bevestigt de lokale politie Turnhout zondag. “De speurders blijven wel tips opvolgen om hen op te sporen.” Het duo staat ook internationaal geseind.

bron: Belga