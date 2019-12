Kerstmarkt van Berlijn geëvacueerd

De kerstmarkt in Berlijn is zaterdagavond laat geëvacueerd nadat een verdacht object werd ontdekt. Drie jaar geleden kwamen op die kerstmarkt elf mensen om bij een aanslag. De bezoekers verlieten de kerstmarkt op de Breitscheidplatz in het centrum van de stad op een rustige en geordende manier, liet de politie op Twitter weten. Een dienst in de nabijgelegen kerk werd onderbroken.

Lokale media berichten dat er twee mensen zijn opgepakt, maar dat wilde een woordvoerder van de politie niet bevestigen.

Door het incident stoppen de treinen in de stad niet aan het station Zoologischer Garten, laat de openbaarvervoermaatschappij weten.

Op 19 december 2016 reed een man met een gestolen vrachtwagen in op de kerstmarkt. Daarbij kwamen 11 mensen om en vielen nog eens 70 gewonden. De dader had de bestuurder van de vrachtwagen omgebracht voordat hij het voertuig gebruikte voor de aanslag. Hij werd enkele dagen nadien doodgeschoten in Italië.

