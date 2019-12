Irakezen eisen onafhankelijke premier

Op verscheidene plaatsen in Irak zijn vandaag opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan om de aanstelling van een onafhankelijke eerste minister te eisen. Later op de dag zouden president Barham Saleh en parlementsvoorzitter Mohammed al-Halboussi een naam moeten voorstellen aan het parlement. Irak verkeert in een diepe politieke impasse. Na maanden van protest, en onder druk van de invloedrijke Grootayatollah Ali al-Sistani, kondigde premier Adel Abdel-Mahdi vorige maand het ontslag van zijn regering aan, maar een krachtmeting tussen de politieke en sektarische fracties in het land heeft de aanstelling van een opvolger vertraagd.

De betogers zijn de stilstand moe. Zondag gingen in de hoofdstad Bagdad en in de zuidelijke provincies opnieuw duizenden mensen de straat op. Ze eisen een onafhankelijke premier en laken de invloed van buurland Iran op het politieke bestel. Ontslagnemend minister Qoussai al-Souheil wordt aanzien als de man van Teheran. Hij heeft de steun van de pro-Iraanse politici in het parlement.

Het is aan president Barham Saleh en parlementsvoorzitter Mohammed al-Halboussi om het parlement een nieuwe naam voor te stellen, maar beide politici hebben al verscheidene deadlines gemist. Verwacht wordt niettemin dat ze zondag een aankondiging zullen doen.

De protestgolf van de voorbije maanden wordt bestempeld als de grootste sinds de Amerikaanse invasie van 2003 en de daaropvolgende val van dictator Saddam Hoessein. Het gaat om een spontane sociale beweging die een fundamentele hervorming van het corrupte politieke systeem eist. Het straatgeweld kostte al minstens 485 mensen het leven.

