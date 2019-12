EuroMillions Basket League – Mechelen pakt bij Limburg United volle buit

Mechelen heeft zaterdag op de tweede speeldag van de tweede fase van de EuroMillions Basket League de volle buit veroverd bij Limburg United. De partij eindigde op 84-90. Terry Deroover was bij Mechelen de grote uitblinker met 24 punten. Aan de overzijde volstonden de 20 punten van Wen Mukubu niet.

Vrijdag pakte Antwerp in Aalst de volle buit met 68-85. Charleroi haalde het in eigen zaal met 82-67 van Brussels. Zondag speelt Bergen tegen Oostende. Antwerp en Limburg (elk 17 ptn) staan aan kop in de stand, voor Oostende (16). Mechelen (14) staat met Brussels, Aalst en Charleroi gedeeld zesde.

Bron: Belga