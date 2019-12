Couturier Emanuel Ungaro overleden in Parijs

De Franse modeontwerper van Italiaanse afkomst Emanuel Ungaro is gisteren in Parijs op de leeftijd van 86 jaar overleden, zo is vandaag van zijn familie vernomen. De couturier, die de wereld van de mode in 2004 verlaten had, was sinds twee jaar “verzwakt”, zei een bron binnen de familie. “Ook al had hij het modehuis verlaten, hij was nog altijd erg aanwezig in de inspiratie. Het is een groot verlies”, zo reageerde een woordvoerder van het modehuis Emanuel Ungaro op het overlijden.

Ungaro, op 13 februari 1933 in Aix-en-Provence (in het zuiden van Frankrijk) geboren in een gezin van Italiaanse migranten, leerde de basis van het vak bij zijn vader, een kleermaker, voordat hij in Parijs verder opgeleid werd door de Spaanse modeontwerper Cristobal Balenciaga. Na een korte passage bij Courrèges opende hij in 1965 zijn eigen modehuis in de Franse hoofdstad en in 1968 lanceerde hij zijn prêt-à-porter-lijn voor vrouwen, voordat hij zich in 1973 in de couture voor mannen gooide.

In 1980 kreeg hij de Dé d’or (gouden vingerhoed) voor het beste haute-couturehuis. Door de jaren heen bouwde hij een mode-imperium uit (parfums, schoenen, brillen) dat in 1996 door de familie Ferragamo werd overgenomen. Vanaf 2001 nam Emanuel Ungaro, gehuwd en vader van een meisje, geleidelijk aan afstand van de haute-couturewereld om er zich in 2004 uit terug te trekken.

Bron: Belga