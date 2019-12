Belgen in het buitenland – Mourinho beleeft met Tottenham geen prettige wedstrijd tegen ex-ploeg Chelsea

Op de achttiende speeldag in de Premier League heeft Tottenham zondag thuis verloren van Chelsea met 0-2. Willian zorgde voor de doelpunten. De thuisploeg moest een halfuur met een man minder spelen, na een rode kaart van Son. Toby Alderweireld speelde de hele match, Jan Vertonghen werd een kwartier voor tijd vervangen en Michy Batshuayi mocht tien minuten meespelen. Willian (12.) bracht de bezoekers op voorsprong. Willian gaf de corner kort naar Kovacic, die hem terugspeelde. De Braziliaan kreeg te veel ruimte en krulde het leer mooi in de verste hoek. In de toegevoegde tijd gingen Alonso en Gazzaniga beide voor de bal. De Tottenham-doelman trapte naast de bal en zo bijna in het gezicht van de Spanjaard. Scheidsrechter Taylor wuifde het eerst weg, maar gaf dan toch een penalty na een tussenkomst van de VAR. Willian (45+4) zette zich achter de bal en zette de strafschop feilloos om.

Na tien minuten in de tweede helft leek Chelsea de buit definitief binnen te hebben, maar Abraham werd afgevlagd voor buitenspel. Na een uur gespeeld te hebben moest de VAR weer ingrijpen na een duel tussen Son en Rüdiger. Volgens de videoscheidsrechter trapte de Zuid-Koreaan na en hij moest gaan douchen. Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, klonken er oerwoudgeluiden naar Rüdiger. De stadionomroeper vroeg tot drie keer toe de thuissupporters om zich te gedragen, maar de wedstrijd werd niet stilggelegd. Batshuayi had nog de kans op de 0-3, maar zijn schot zoefde naast.

Na deze desastreuze wedstrijd voor Mourinho en co zakken de ‘Spurs’ naar de zevende plaats. Chelsea blijft vierde.

Bron: Belga