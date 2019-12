Bangladesh betuigt laatste eer aan icoon van armoedebestrijding

In Bangladesh hebben duizenden mensen vandaag een laatste eerbetoon gehouden voor Fazle Hasan Abed. De man, die deze week overleed, stampte één van de grootste ngo’s ter wereld uit de grond en staat te boek als een icoon in de strijd tegen armoede. Abed stierf vrijdag op 83-jarige leeftijd in een hospitaal in de hoofdstad Dhaka aan de gevolgen van een hersentumor. Familie, politici, buitenlandse diplomaten en ontwikkelingsactivisten betuigden zondag op een uitvaartplechtigheid in een stadion hun respect voor de oprichter van de ngo BRAC. Televisiebeelden toonden lange wachtrijen van mensen die een bloem op de kist willen leggen.

“Het verhaal van zijn immense moed, zelfvertrouwen en creativiteit zal nog vele generaties inspireren. Abed zal voortleven als een icoon van Bangladesh”, zo prees Nobelprijswinnaar en stichter van de Grameen Bank, Muhammad Yunus, de overledene.

Abed werd geboren als telg van een rijke familie, studeerde in Groot-Brittannië en leidde de financiële afdeling van oliegigant Shell alvorens hij in 1972 het hulpverleningsproject BRAC oprichtte. De organisatie, die zich bekwaamde in armoedebestrijding, gezondheidszorg, opleidingen en kredietverstrekking, groeide uit tot één van de grootste ngo’s ter wereld. BRAC is onder meer actief in Bangladesh, Liberia, Sierra Leone, Nepal en Afghanistan. Hij ontving tal van internationale onderscheidingen voor zijn werk.

Bron: Belga