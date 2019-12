Amerikaanse media melden verscheidene doden bij schietpartij in Chicago

Bij een schietpartij in de Amerikaanse grootstad Chicago zijn vandaag verscheidene doden gevallen. Dat melden Amerikaanse media op gezag van de politie. Er zouden minstens dertien mensen geraakt zijn. Details over de schietpartij gaf de politie nog niet. Woordvoerder Tom Ahern meldde dat de politie later op de dag meer informatie zou verstrekken over “een schietincident met verscheidene slachtoffers”.

Volgens Amerikaanse media zouden minstens dertien mensen neergeschoten zijn op een feestje in een woning in de wijk Englewood. Minstens vier van hen zouden overleden zijn, meldt televisiezender NBC.

bron: Belga