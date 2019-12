Amateurs spelen samen met profs op eerste e-sportshow van Be.Brussels

Fans van e-sporten kunnen op zondag 22 en maandag 23 december terecht in het Koning Boudewijnstadion voor een ontmoeting en zelfs een spel Fortnite met enkele professionals. Twee dagen lang zijn de profspelers van het Franse team Vitality te gast op de eerste editie van de “Be.Brussels Esports Show”. De e-sportsector ontwikkelt zich enorm snel en om die trein niet te missen besliste de European Gaming Organisation (EGO) om, met de steun van het Brussels gewest, voor het eerst een tweedaags evenement voor de gamers te organiseren. Zo krijgen de Belgische talenten en fans een platform om enkele professionele gamers te ontmoeten.

“Als je naar de cijfers kijkt, kennen heel veel mensen de wereld van de e-sporten. Maar het blijft vaak binnen die wereld. Mensen van buitenaf kunnen zich niet voorstellen dat er professionele spelers zijn die volledige stadions vullen en door miljoenen mensen gevolgd worden. Deze open evenementen zijn daarom er belangrijk. Je hebt zowel jonge mensen als ouderen die komen kijken en nieuwsgierig zijn of hun favoriet spel kunnen komen spelen”, vertelt Jeremy Goossens, projectmanager bij EGO.

Voor de fans zijn er meet-and-greets en signeersessies, en staat er een podium waar live gespeeld wordt door een team van amateurs en de professionals van Vitality. Daarnaast zijn er ook nog enkele gamestations opgesteld waar iedereen zelf een potje Fifa of Rocket League kan spelen en er is ook parcours met Nerf-pistolen.

Dagelijks worden er tot 600 bezoekers verwacht.

bron: Belga