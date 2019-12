Tv-kijken doet kijkers slankere vrouwen aantrekkelijk vinden

Een Brits onderzoek heeft bevestigd dat tv-kijken invloed heeft op onze perceptie van vrouwenlichamen. De tv-kijkers bleken slankere vrouwen te verkiezen dan de niet-kijkers. Volgens de onderzoekers is het het beste bewijs tot nog toe dat televisie onze perceptie van het ideale lichaam vormt.

De studie vond plaats in Nicaragua, waar 299 mensen – waarvan 150 vrouwen – werden gevraagd afbeeldingen van vrouwen met verschillende soorten lichamen naar aantrekkelijkheid te rangschikken. De Nicaraguanen behoorden allen tot zeven verschillende stammen in het afgelegen Laguna de Perlas-bassin. Een groep die – vanwege een gebrek aan elektriciteit en geld – geen toegang had tot televisie noch andere schermen of magazines werd vergeleken met een groep die regelmatig verschillende soorten televisieprogramma’s, zoals soaps, actiefilms, muziekvideo’s en het nieuws, keek. Daarnaast waren de twee groepen bijna identitiek, zoals op het vlak van etniciteit, opleiding en inkomen.

Overgewicht

Uit het onderzoek bleek dat de dorpelingen die (amper of) niet werden blootgesteld aan televisie of andere beelden vrouwen met een BMI – body mass index, een aanduiding voor mogelijk overgewicht – van 27 het meest aantrekkelijk vonden. Een BMI van 27 wordt algemeen als overgewicht beschouwd. De groep die wel werd blootgesteld aan televisiebeelden, prefereerde vrouwen met een BMI van 23 – algemeen gezien als een gezond cijfer. Bovendien werd gevonden dat wie van nooit tv kijken naar drie uur per week tv-kijken ging, zijn beeld van een perfect vrouwenlichaam naar beneden bijstelde met ten minste één BMI-punt – gemiddeld een vermagering van ongeveer 3 kilogram.

Eetstoornissen

Volgens de onderzoekers is hun studie “het beste bewijs tot nog toe” dat televisie onze percepties van het ideale lichaam beïnvloedt. Ze voegen toe dat de voorstelling van het ideale dunne lichaam in de media kan leiden tot ontevredenheid met het lichaam, en zo een rol kan spelen in de ontwikkeling van eetstoornissen en depressie.

Een parallel onderzoek liep als onderdeel van hetzelfde project en was uitsluitend gericht op het lichaamsbeeld bij mensen zonder toegang tot televisie. De onderzoekers de dorpelingen gewoon foto’s zien van dikkere en dunnere vrouwen. Co-auteur Tracey Thornborrow van de Universiteit van Lincoln verklaarde in Daily Mail dat na het bekijken van deze beelden de lichaamsidealen van de dorpelingen in dezelfde richting werden aangepast. “Onze bevindingen tonen duidelijk aan dat de perceptie van aantrekkelijkheid sterk veranderlijk is en wordt beïnvloed door waar we visueel aan worden blootgesteld”, klinkt het.