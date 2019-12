Stofzuiger moet Antwerps natuurgebied in haven verlossen van plastic korrels

Baggerbedrijf Jan De Nul heeft de ‘Galgeschoor Plastic Challenge’ gewonnen, een initiatief van de Antwerpse haven om het probleem van plastic pellets in het natuurgebied in de haven aan te pakken. De ‘Nul-O-Plastic’ is een compact voertuig met een lange zuigarm dat de kleine plastic bolletjes kan opruimen zonder de vegetatie en het ecosysteem te beschadigen.

Port of Antwerp lanceerde de uitdaging een half jaar geleden, om innovatieve oplossingen te sprokkelen voor de historische vervuiling van het Antwerpse natuurgebied Galgeschoor met plastic pellets. De vervuiling door die kleine bolletjes, die als basis voor chemische processen worden gebruikt, is op veel plaatsen in en buiten de haven enorm.

Uit de 55 inzendingen, van zowel bedrijven als particulieren, werden 15 ideeën geselecteerd. De initiatieven van Arcadis, Deme Group en Envisan (het milieubedrijf van Jan De Nul) kwamen op de shortlist. Alle drie baseerden ze zich op het ‘stofzuigerprincipe’, dat pellets via zuigkracht uit de natuur verwijdert.

Inzetten vanaf 2020

De ‘Nul-O-Plastic’ van Envisan kwam als winnaar uit de bus. Voor hun ontwerp vertrok het bedrijf van het uitgangspunt van een grote, manoeuvreerbare stofzuiger. Envisan zal het ontwerp samen met Port of Antwerp verder ontwikkelen, om het voertuig vanaf 2020 in te zetten voor de opkuis van het Galgeschoor.

Aan de overwinning is een bedrag van 10.000 euro verbonden. Het team achter de Nul-O-Plastic zal het toestel nu verder uitwerken, en onder meer op zoek gaan naar manieren om het opgezogen plastic te scheiden van organisch materiaal.