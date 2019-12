Sean Dhondt scheert na 10 jaar zijn baard af en dat ziet er ZO uit

Sean Dhondt heeft ons even doen schrikken, want op zijn Instagram liet hij weten dat hij na tien jaar zijn baard heeft afgeschoren! Sean is tevreden met zijn babyface, maar de reacties van zijn volgers zijn eerder gemengd… Wat vinden jullie?

De presentator had nochtans in zijn Stories een ‘democratische poll’ gehouden waarin zijn volgers konden aangeven of hij al dan niet zijn baard moest afscheren. “Belofte maakt schuld”, schrijft Sean op Instagram. “Jullie mochten democratisch beslissen via m’n stories en het is gebeurd: na meer dan tien jaar niet scheren, heb ik nu weer een heerlijke #babyface #ikvoeldewindweeropmijnwangen.”

‘The Voice Kids’

“Uw baardje staat u beter, sorry! Maar ge zijt nog even stoer”, wordt er gereageerd. Iemand anders is dan weer van mening dat Sean nu zélf mee kan doen aan ‘The Voice Kids’. Maar gelukkig voor Sean zijn er ook nog steeds fans die hem “hot” en “cute” vinden. Wij zijn ook verkocht!