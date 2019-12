Banksy installeert duister kersttafereel in Bethlehem

Banksy heeft opnieuw van zich laten horen: de straatkunstenaar heeft in Bethlehem zijn visie gedeeld op de geboorte van Jezus. Opmerkelijk detail, het kersttafereel is te aanschouwen in het Walled Off Hotel, wat zich bevindt op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever.

Maria, Jozef, Jezus, de os en de ezel, het lijkt erop dat Banksy een simpel kersttafereel heeft gecreëerd. Maar wie een tweede keer naar het kunstwerk kijkt, ziet dat er in het beton een gat in de vorm van een ster zit, maar tegelijkertijd ook lijkt op het gat dat een mortiergranaat achterlaat. Banksy gaf het kunstwerk de naam ‘Scar of Bethlehem’, een woordspeling op ‘Star of Bethlem’. De drie wijzen volgden, volgens de Bijbel, de ster naar de stad waar Jezus geboren was.

Grensmuur

Banksy koos het Walled Off Hotel in Bethlehem niet zomaar uit. Het hotel kon de deuren in 2017 openen dankzij financiering van de straatkunstenaar. Bijzonder aan het hotel is dat alle kamers uitkijken op de grensmuur die Israël om het Palestijnse gebied heen heeft gebouwd.