Zes gewonden nadat twee cruiseschepen botsen in Mexico

Zes personen zijn vrijdag gewond geraakt bij een botsing tussen twee Amerikaanse cruiseschepen in de haven van het Mexicaanse eiland Cozumel in de Caraïbische zee. Dat heeft het bedrijf achter de twee schepen bekendgemaakt. “De Carnival Glory was aan het aanleggen toen het in contact kwam met de Carnival Legend, die al aan wal lag”, verklaarde de Amerikaanse cruiseorganisator Carnival in een mededeling.

In een video die de ronde doet op de sociale media is het moment te zien waarop de boeg van het ene schip langzaamaan het andere schip raakt.

“Zes passagiers raakten lichtgewond en zijn naar het medisch centrum op de Carnival Glory gegaan voor onderzoek”, klinkt het nog in de mededeling.

Volgens het bedrijf heeft het ongeval geen invloed op de bevaarbaarheid van de schepen.

Bron: Belga