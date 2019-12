Zes doden bij brand in appartementsgebouw in Las Vegas

Bij een brand in een appartementsgebouw in de Amerikaanse gokmetropool Las Vegas zijn vrijdagnacht volgens de brandweer minstens zes mensen om het leven gekomen. Brandweerwoordvoerder Tim Szymanski zei zaterdag dat dertien mensen gewond raakten. Enkele mensen waren voor de dichte rook uit het drie verdiepingen tellende gebouw gesprongen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar volgens de eerste gegevens ontstond het vuur per ongeluk. De brandweer kon het vuur snel blussen. Szymanski zei dat 30 bewoners elders moesten worden ondergebracht. Het Rode Kruis en de stad werden ingeschakeld.

Het brand brak bij een bakoven in een woning op de gelijkvloerse verdieping uit. Bewoners zeiden aan de onderzoekers dat ze bakovens als verwarming gebruikten. De woordvoerder van de brandweer waarschuwde dat de ovens daar niet voor gemaakt waren: ze kunnen oververhit raken en vuur vatten.

In Las Vegas lag de minimumtemperatuur zaterdag op 4 graden Celsius.

bron: Belga