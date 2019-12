WTA Limoges – Greet Minnen grijpt naast finalestek

Greet Minnen (WTA 118) heeft zich zaterdag niet kunnen plaatsen voor de finale van het 125K Series-toernooi in het Franse Limoges (hard/115.000 dollar) De 22-jarige Minnen verloor in de halve finales van de Wit-Russin Aliaksandra Sasnovich (WTA 67) in drie sets: 2-6, 6-2 en 6-2. De partij duurde 2 uur en 4 minuten. Sasnovich neemt het in de finale op tegen Ekaterina Alexandrova (WTA 42). Het Russische topreekshoofd rekende in haar halve eindstrijd af met de Amerikaanse Nicole Gibbs (WTA 142) in 7-6 (8/6) en 6-2.

Eerder sneuvelde Minnen met partner Alison Van Uytvanck in de eerste ronde (kwartfinales) van het dubbelspel in Limoges. Het Belgische duo verloor met 6-3, 3-6 en 10-7 van de Russin Ekaterina Alexandrova en de Georgische Oksana Kalashnikova.

Minnen kon zich nooit eerder plaatsen voor de enkelfinale van een WTA-toernooi. In 2018 triomfeerde ze aan de zijde van Van Uytvanck wel in het dubbelspel in Luxemburg.

bron: Belga