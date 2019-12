WK voor clubs – Liverpool verovert trofee voor eerste maal na nipte zege tegen Flamengo

Liverpool heeft zaterdag de finale van het WK voor clubs met 1-0 gewonnen in het Qatarese Doha. De Champions League-winnaar kon pas in de verlengingen afstand nemen van het Braziliaanse Flamengo. Divock Origi kwam op het veld in de tweede verlenging. Liverpool kon al na 30 seconden op voorsprong komen, maar Roberto Firmino mikte alleen voor doel over. Bij het begin van de tweede helft lukte het de Braziliaan opnieuw niet, deze keer trof hij wel de paal. Helemaal op het einde van de reguliere speeltijd leek het dan toch goed te komen voor de Engelse grootmacht, die een penalty kreeg toegewezen door de scheidsrechter. De VAR ging echter niet akkoord en dwong Abdulrahman Al-Jassim om op zijn stappen terug te komen. Geen penalty voor Liverpool en dus verlengingen.

In de eerste van die verlengingen kon Firmino wel scoren tegen zijn landgenoten (99.). Sadio Mané werd diepgestuurd en behield het overzicht om zijn ploegmaat alleen voor doel te zetten en die miste niet. Kort na het doelpunt kreeg Liverpool een aantal grote kansen om die voorsprong uit te diepen, maar liet dit na. Bijna kwam het de Engelsen duur te staan, maar diep in de tweede verlenging liet Lincoln de kans op de gelijkmaker liggen voor Flamengo.

bron: Belga