Weerbericht: droog weer deze namiddag, op lokaal spatje regen na

Deze namiddag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt, en op een lokaal spatje regen na droog. Het wordt zacht weer, met maxima van 5 tot 10 graden bij een goed voelbare zuidelijke wind. Vanavond en vannacht krijgen we regen en buien vanuit Frankrijk bij minima van 3 tot 8 graden. Dat meldt het KMI. Morgen wordt het overwegend zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. In de loop van de namiddag wordt het overwegend droog in het westen met geleidelijk opklaringen. Het is nog altijd zacht met maxima van 5 graden op de Ardense Hoogten tot 9 graden in Vlaanderen.

Maandag verwachten we licht wisselvallig weer met opklaringen en wolkenvelden waaruit een plaatselijke bui kan vallen. Dinsdag is het eerst regenachtig, later op de dag wordt het droger vanaf het westen met wel nog enkele buien. In de loop van de dag kunnen er een paar opklaringen verschijnen, maar het blijft vaak bewolkt met in de meeste streken maxima rond 8 graden.

Op kerstdag kan er in de voormiddag vooral over het zuiden nog wat regen of een bui vallen. In de loop van de dag wordt het overal droog met flinke zonnige perioden. Maxima rond 7 graden over het centrum van het land.

Donderdag neemt de bewolking toe en kan er uiteindelijk wat regen vallen van over het westen. Het is zacht met maxima

tot 10 graden. Vrijdag blijft het meestal droog met wolkenvelden en maxima tot 7 graden.

