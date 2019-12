Washington verzet zich tegen “elke actie” van Internationaal Strafhof tegen Israël

Washington verzet zich tegen elke actie van het Internationaal Strafhof (ICC) die Israël viseert. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo verklaard. Het ICC in Den Haag wil een onderzoek openen naar “mogelijke oorlogsmisdaden” die zijn begaan op de Westelijke Jordaanoever, in het bijzonder Oost-Jeruzalem, en in de Gazastrook. Volgens hoofdaanklager Fatou Bensouda is er een basis om een onderzoek te openen, maar moet het hof eerst bekijken of het jurisdictie heeft in de Palestijnse gebieden.

“Wij zijn sterk gekant tegen deze en elke andere actie die Israël ten onrechte viseert”, reageert Pompeo. “Door deze stap te zetten, erkent de hoofdaanklager dat er ernstige juridische vragen te stellen zijn over de bevoegdheid van het Strafhof om een onderzoek te openen.”

Israël is geen lid van het ICC, terwijl de Palestijnen zich er in 2015 bij aansloten.

Bron: Belga