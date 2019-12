Sportgala 2019 – Shane McLeod volgt Roberto Martinez op als Coach van het Jaar

Shane McLeod, de bondscoach van de Red Lions, is zaterdagavond op het Sportgala in Schelle uitgeroepen tot Coach van het Jaar. De 51-jarige Nieuw-Zeelander haalde het met 374 punten nipt voor Philippe Clement (322 ptn). McLeod is de tweede buitenlander op de erelijst van de Coach van het Jaar. Pas vanaf vorig jaar komen ook buitenlandse coaches in aanmerking. Hij volgt Roberto Martinez op, die dit jaar als vierde net naast het podium viel. De hockeycoach vierde het eindejaar in eigen land en was niet aanwezig op de prijsuitreiking. In een videoboodschap toonde hij zich erg enthousiast met de trofee. “Het is een hele eer te winnen. De andere genomineerden waren ook heel sterk. Het is een mooie bekroning voor onze hele groep, die erg complementair is. De verdiensten zijn immers voor het hele team. België is echt mijn thuis geworden. Het is heel leuk erkenning te krijgen voor mijn werk.” Oud-tafeltenniskampioen Jean-Michel Saive reikte de prijs uit aan een speler van de Red Lions, Loïck Luypaert.

McLeod loodste de Red Lions de voorbije twaalf maanden achtereenvolgens naar de wereldtitel in het Indiase Bhubaneswar (december 2018) en de Europese titel in Antwerpen (augustus 2019). De Nieuw-Zeelander is sinds oktober 2015 bondscoach van de Red Lions.

McLeod hield in de eindafrekening nauwelijks 52 punten voor op Philippe Clement, die Racing Genk in het voorjaar naar de landstitel in het voetbal leidde en vervolgens ook bij Club Brugge meteen indruk maakte. Jacques Borlée vervolledigde het podium met 189 punten. De coach van de Belgian Tornados voerde zijn team aan richting een eerste outdoor WK-medaille. In Doha veroverden de Belgische mannen op de 4×400 meter een bronzen plak.

bron: Belga