Sportgala 2019 – Remco Evenepoel haalt het met ruime voorsprong en is de jongste Sportman van het Jaar ooit

Remco Evenepoel heeft zaterdagavond op het Sportgala de prijs voor Sportman van het Jaar op zak gestoken. De nauwelijks negentienjarige wielrenner van Deceuninck-Quick Step (835 ptn), vorig jaar de Belofte van het Jaar, haalde het met meer als het dubbel van de punten voor collega-renners Victor Campenaerts (354 ptn) en Wout van Aert (339 ptn). Evenepoel kreeg de trofee uit handen van Sven Nys, Sportman van het Jaar in 2008. Evenepoel volgt op de erelijst Rode Duivel Eden Hazard op, die dit jaar vijfde werd. Evenepoel is de jongste Sportman van het Jaar ooit. Vorige maand won hij ook al de Kristallen Fiets. Op het Gala van de Flandrien moest hij nog vrede nemen met een tweede plaats. Wout van Aert klopte hem toen met één punt verschil.

De 19-jarige Evenepoel koerste het voorbije seizoen zijn eerste wedstrijden bij de profs en bracht onder meer de Ronde van België, de Clasica San Sebastian en het EK tijdrijden op zijn naam. Voorts snelde hij naar zilver op het WK tijdrijden, waarin enkel Rohan Dennis te sterk was.

Nummer twee Victor Campenaerts schitterde in het voorjaar door het breken van het werelduurrecord. Wout van Aert was vooral in de zomermaanden in zijn sas met ritwinst in de Dauphiné en de Tour. Die Tour eindigde voor hem met een zware tegenvaller. In de tijdrit naar Pau viel hij zwaar. Zijn seizoen was meteen voorbij.

Evenepoel wordt de eerste mannelijke sporter die nauwelijks één jaar na de prijs voor Belofte van het Jaar ook Sportman van hte Jaar wordt. Bij de vrouwen slaagden Kim Clijsters en Nafi Thiam in die prestatie.

bron: Belga