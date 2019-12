Sportgala 2019 – Red Lions zijn voor het tweede jaar op rij de Beste Ploeg

De Belgische hockeymannen zijn zaterdagavond op het Sportgala in Schelle voor het tweede jaar op rij verkozen tot Ploeg van het Jaar. De Red Lions, nummer één van de wereld, veroverden afgelopen zomer voor eigen volk in Antwerpen de Europese titel in het hockey. Eerder hadden ze de finale van de gloednieuwe Pro League verloren. In december vorig jaar kroonden ze zich ook al tot wereldkampioen. Spelers Loick Luypaert, Alexander Hendrikx, Arthur De Sloover en Augustin Meurmans namen de prijs in ontvangst uit handen van oud-zeilster Evi Van Acker, Sportvrouw van het Jaar in 2012. Het is voor de Belgische hockeymannen de vierde keer dat ze bekroond worden tot Ploeg van het Jaar. Ze worden daarmee alleen recordhouder op de erelijst. Eerder wonnen ze de trofee in 2012, 2016 en 2018. Ze kregen eerder dit jaar najaar ook al de Nationale Trofee voor Sportverdienste.

In de eindstand blijven ze met 565 punten (150 eerste plaatsen) ruimschoots de Belgian Tornados (293 ptn), het nationale estafetteteam bij de mannen op de 4×400 meter, en de Rode Duivels (206 ptn) voor.

De concurrentie om de titel van Ploeg van het Jaar was dit jaar eens te meer groot. Ook de Belgian Tornados kenden een absoluut topjaar. Het team van coach Jacques Borlée behaalde haar eerste outdoor WK-medaille. In Doha wonnen onze landgenoten brons. De Rode Duivels van hun kant plaatsten zich als groepswinnaar met het maximum van 30/30 voor het EK van komende zomer doorheen heel Europa.

Het is de tweede prijs op het Sportgala voor de Red Lions. Eerder werd trainer Shane McLeod verkozen tot Coach van het Jaar.

bron: Belga