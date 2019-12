Sportgala 2019 – Open strijd om de prijzen kondigt zich aan, Evenepoel en Meesseman lijken licht favoriet

Zaterdagavond vindt in de gebouwen van J&M Catering in Schelle (Antwerpen) de 53e editie van het Sportgala plaats. De strijd om de trofeeën Sportman en Sportvrouw van het Jaar oogt vooraf erg spannend. Verder zullen ook de nevenprijzen voor de beste Ploeg, beste Coach, beste Belofte en beste Paralympiër worden uitgereikt. De Sportman van het Jaar anno 2019 zal een wielrenner worden. Daar zijn we vooraf zeker van. De drie supergenomineerden zijn immers Victor Campenaerts, Remco Evenepoel en Wout van Aert. Eén van deze drie renners zal Eden Hazard, de winnaar van vorig jaar, opvolgen.

De drie kunnen elk een reeks topprestaties voorleggen. Voor Campenaerts viel het hoogtepunt al in het voorjaar met de verbetering van het werelduurrecord van Bradley Wiggins, een iconische wielerprestatie op de baan in het Mexicaanse Aguascalientes. Hij won verder ook ritten in de Tirreno-Adriatico (een tijdrit) en de Ronde van België.

Wout van Aert schitterde dan weer vooral in de maanden juni en juli met ritzeges in zowel de Tour als de Dauphiné. Hij werd voordien ook al Belgisch kampioen tijdrijden en rijfde tal van ereplaatsen binnen. Zijn opmars werd halverwege de Tour, in de tijdrit naar Pau, abrupt gestopt door een lelijke val.

Remco Evenepoel van zijn kant verbaasde in zijn eerste profjaar vriend en vijand. De nauwelijks negentienjarige Vlaams-Brabander won eind juli op indrukwekkende wijze de Clasica San Sebastian en werd nadien ook Europees kampioen tijdrijden. Op het WK tijdrijden moest hij enkel topfavoriet Rohan Dennis voorlaten.

Bij de vrouwen werd voor de drie zelfde genomineerden als vorig jaar gekozen. Uittredend winnares Nina Derwael krijgt opnieuw concurrentie van Nafi Thiam en Emma Meesseman. Die laatste schitterde dit jaar door de Amerikaanse WNBA te winnen met de Washington Mystics en lijkt licht favoriete. Nina Derwael verdedigde met succes haar wereldtitel op de brug met ongelijke leggers en is dus ook opnieuw een grote kanshebber. Nafi Thiam, al eerder Sportvrouw van het Jaar in 2014, 2016 en 2017, moest op het WK atletiek in Doha tevreden zijn met zilver op de zevenkamp, na de voorbije jaren achtereenvolgens olympisch-, wereld- en Europees kampioen te zijn worden.

Bij de beloften gaat het tussen veldrijder Thibau Nys, gewichthefster Nina Sterckx en voetballer Yari Verschaeren om de prijs. Bij de ploegen strijden de Belgian Tornados (atletiek mannen), Red Lions (hockey mannen) en Rode Duivels (voetbal) om de trofee en bij de coaches zijn Jacques Borlée (atletiek), Philippe Clement (voetbal) en Shane McLeod (hockey) de kanshebbers. Laurens Devos (tafeltennis), Peter Genyn (atletiek) en Joachim Gérard (tennis) maken ten slotte kans op de trofee voor de Paralympiër van het Jaar.

bron: Belga