Sportgala 2019 – Nina Derwael is verrast met nieuwe titel: “Ik had gedacht dat het dit jaar voor Emma was”

Nina Derwael toonde zich na afloop van het Sportgala verrast voor het tweede jaar op rij te zijn verkozen tot Sportvrouw van het Jaar. De turnster had verwacht dat basketster Emma Meesseman, die uiteindelijk tweede werd, zou zegevieren. “Maar ik ben natuurlijk heel blij met mijn trofee, zeker als je het niveau van de tegenstand bekijkt. Die was enorm”, liet Derwael optekenen. “Ik had dit jaar deze titel totaal niet verwacht”, stak de Limburgse van wal. “Er zijn zoveel sterke tegenstandsters, zelfs buiten de top 3 zaten nog meisjes die hadden kunnen winnen. Persoonlijk had ik verwacht dat Emma (Meesseman, red.) dit jaar ging winnen. Ik heb vorig jaar al gewonnen en dacht dat de stemmers daar rekening mee zouden houden. Het blijft wel een beetje appelen met peren vergelijken. Maar natuurlijk ben ik heel blij met mijn overwinning. Het is ook opnieuw een erkenning voor de turnsport. In het verleden was er in België nooit veel aandacht voor turnen, maar dat is de laatste jaren in positieve zin veranderd.”

“Voor volgend jaar zijn de Spelen natuurlijk het enige doel”, vervolgde Derwael. “We zijn nu volop oefeningen aan het inoefenen voor Tokio. Ik heb op dit moment een kleine vingerblessure, maar het gaat voor de rest goed. De ambitie bij alle Belgische sporters is groot voor de Spelen van volgend jaar. Dan kan ik natuurlijk niet achterblijven. Ik wil in Tokio absoluut een medaille halen, en eigenlijk wil ik goud. Ik start elke competitie altijd om te winnen. Zomaar deelnemen zit niet in mijn karakter.”

bron: Belga