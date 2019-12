Sportgala 2019 – Campenaerts berust in tweede plaats: “Ik zag de zege van Remco wel een beetje aankomen”

Victor Campenaerts werd zaterdagavond tweede in de verkiezing Sportman van het Jaar op het Sportgala in Schelle. De Antwerpenaar was achteraf niet teleurgesteld en had de overwinning van Remco Evenepoel wel verwacht. “Maar als ik mijn uurrecord vorige week had verbroken, was ik wel voor 99 procent zeker geweest van deze titel”, liet de tijdrijder, die trots een T-shirt droeg met daarop een fietsende Fanny Lecluyse, gekscherend noteren. “Ik ben eerst en vooral heel vereerd tweede te mogen worden bij deze verkiezing”, begon Campenaerts. “Er was zoveel concurrentie en Remco is natuurlijk een fantastische winnaar. Mijn werelduurrecord sprak de stemgerechtigden duidelijk aan, maar het is ook al een tijd geleden. Als ik vorige week dat record had verbroken, was ik voor 99 procent zeker geweest van de zege. Al kan ik ook niet in de hoofden van de stemmers kijken. Maar het zij zo. Ik verbrak dat uurrecord ook niet om Sportman van het Jaar te worden, ik deed dat omdat het een droom was. Ik ben er zeker van dat dat werelduurrecord ook iets voor de eeuwigheid is. Ik word er nog dagelijks over aangesproken en dat zal waarschijnlijk nog even blijven duren.”

Voor komend seizoen is het hoofddoel van Campenaerts de olympische tijdrit. Hij is echter nog niet zeker van een ticket voor Tokio. “Toch ga ik er volledig naar toe werken”, ging de Antwerpenaar verder. “Ik begin mijn seizoen in de UAE Tour en vanaf de Ronde van Romandië staat alles in het teken van het veroveren van een selectie voor Tokio. Ik heb wel één troost als ik het niet haal. Dan gaat er zeker een andere Belgische medaillekandidaat in mijn plaats.”

bron: Belga