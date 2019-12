Proximus League – Virton pakt de volle buit op Den Dreef tegen Oud-Heverlee Leuven

Virton is met de drie punten aan de haal gegaan in Leuven op de zesde speeldag van de tweede periode in 1B. Het won zaterdag met 0-1 op het veld van OHL. Aurelien Joachim maakte in de 66e minuut de 0-1. In de slotseconden stelde David Turpel de zege volledig veilig voor de bezoekers (95.).

Leuven (7 ptn) laat zo de kans liggen om naar de tweede plaats van Lommel (10) te springen. Dankzij de zege komt Virton (9) gelijk met Union en Roeselare op een gedeelde derde plaats, twee punten achter leider Beerschot (11).

bron: Belga