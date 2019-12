Nederlandse premier Rutte: “Schengen in gevaar als controle buitengrenzen niet verbetert”

De Nederlandse premier Mark Rutte zegt in een interview met De Telegraaf dat het Schengenakkoord in gevaar komt als landen aan de Europese buitengrenzen iedereen doorlaten. Migratie wordt daarom volgens de premier ook in 2020 een belangrijk thema in Europa.

“De landen aan de buitengrenzen moeten onderscheid maken tussen echte asielzoekers en economische migranten die niets in Europa te zoeken hebben. Die laatste groep moeten ze niet laten doorlopen. Als dat niet gebeurt, dan kun je niet verder met Schengen”, aldus de minister-president.

Rutte vervolgt dat hij het akkoord niet af wil schaffen. “Ik zeg ook niet dat we Schengen gaan opheffen, maar Schengen komt wel in gevaar. Solidariteit is een fundamentele afspraak binnen Schengen.”

Bron: Belga