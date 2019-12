Minstens 18 doden bij schietpartij in gevangenis van Honduras

Afgelopen nacht zijn bij een schietpartij tussen rivaliserende bendes in de gevangenis van Tela in Honduras minstens 18 gevangenen gedood en 16 anderen verwond. Dat heeft de gevangenisadministratie zaterdag gemeld. Tela is een havenstad in het noordwesten van Honduras, op zo’n 200 kilometer van de hoofdstad Tegucigalpa. De Hondurese president Juan Orlando Hernández riep enkele dagen geleden nog de noodtoestand uit voor de gevangenissen, om de vele moorden binnen de gevangenismuren te stoppen. Hij droeg de politie en het leger op om in 27 gevangenissen de leiding over te nemen voor zes maanden. In die periode is het de bedoeling om de corruptie en het geweld binnen het gevangenissysteem uit te roeien.

In Tela hadden leger en politie de controle nog niet overgenomen. Er werden veiligheidstroepen opgetrommeld om de orde te herstellen in de gevangenis, en een onderzoek in te stellen.

Gevechten in de overbevolkte gevangenissen van Honduras komen vaak voor. De straatbendes of “maras” vechten onderling uit wie de baas is binnen de strafinrichtingen. Door die bendes is Honduras een van de meest gewelddadige landen ter wereld.

Bron: Belga