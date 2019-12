Marie Verhulst volgt haar vader Gert Verhulst op als baasje van het Studio 100-hondje Samson. Dat is vandaag onthuld op de eerste afscheidsshow van Samson & Gert. De 24-jarige Verhulst studeerde aan het Lemmensinstituut in Leuven en zong als kind in het Studio 100 Kinderkoor. Ze was te zien in de Studio 100-serie Ghost Rockers.

bron: Belga