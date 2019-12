Jupiler Pro League – Vroege rode kaart en laat doelpunt doen Standard de nek om bij Waasland-Beveren

Standard is zaterdag met 2-1 de boot ingegaan bij Waasland-Beveren op de 20e speeldag van de Jupiler Pro League. Standard blijft vierde dankzij de nederlaag, naast Gent. De Buffalo’s kunnen zondag afstand nemen, maar dan moeten ze wel voorbij Club Brugge. Reginal Goreux werd uit het niets in de basis gedropt bij Standard en stelde Michel Preud’homme al na 32 minuten teleur, door zijn tweede gele kaart van de wedstrijd te pakken. Drie minuten later kon Maxime Lestienne de pijn wel verzachten en bracht hij de Rouches op voorzet van Nicolas Gavory op 0-1. Het doelpunt werd eerst afgekeurd, maar na tussenkomst van de VAR mocht het toch blijven staan.

In de 66e minuut kon Waasland-Beveren haar man-meer-situatie eindelijk verzilveren. De bij de rust ingevallen Stefan Milosevic nam een voorzet van Yuki Kobayashi beheerst op de slof. Standard was niet bij machte om te reageren met tien man en kreeg in de 88e minuut ook nog de 2-1 aangesmeerd door Din Sula.

bron: Belga