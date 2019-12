Jupiler Pro League – KV Mechelen houdt punten thuis tegen KV Oostende

KV Mechelen heeft vrijdag op de twintigste speeldag van de Jupiler Pro League de volle buit veroverd tegen KV Oostende. KVM won met het kleinste verschil: 1-0. Beide ploegen hielden mekaar de eerste periode stevig in de tang. Mechelen toonde het meeste initiatief, maar vond geen gaatje in de bezoekende afweer. Ook na de koffie bleef de partij lang op slot. Twintig minuten voor tijd brak Nikola Storm (70.) de ban, met een knappe trap in de korte hoek, waarbij doelman Ondoa toch niet helemaal vrijuit ging. Sylla kwam dicht bij de 1-1, maar keeper Thoelen hield zijn kopbal maar heel nipt uit zijn doel. KVO zette alles op alles, al bleef de gelijkmaker uit.

In de stand wordt Mechelen (31 ptn) gedeeld met Zulte Waregem, dat een match minder telt, zesde. KVO (18 ptn) blijft dertiende.

Moeskroen kijkt zaterdag in de vooravond (18u) Charleroi in de ogen in een Henegouws duel. Hekkensluiter Cercle Brugge speelt de derby tegen Zulte Waregem (20u), terwijl KV Kortrijk naar AS Eupen moet (20u) en Waasland-Beveren op de Freethiel Standard ontvangt (20u30). Zondag volgen de krakers tussen AA Gent en Club Brugge (14u30), en Anderlecht en KRC Genk (20u). Tussendoor kijken Sint-Truiden en Antwerp mekaar in de ogen (18u).

Bron: Belga